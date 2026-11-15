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Главная / Общество /

Вакцинацию назвали самым эффективным способом защиты от гриппа и пневмоний

Ася Султанова

Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа и внебольничных пневмоний, сообщает Роспотребнадзор. Профилактические прививки особенно рекомендуют людям с высоким риском осложнений при гриппе. Среди них – часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями: патологиями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Для профилактики внебольничных пневмоний также рекомендуется иметь прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции.

В Роспотребнадзоре напомнили, что грипп и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а внебольничная пневмония нередко становится осложнением вирусной инфекции при присоединении бактериальных возбудителей. Среди основных симптомов пневмонии – кашель, одышка, отделение мокроты, можеь быть боль в груди, слабость, утомляемость и сильное потоотделение по ночам. Наиболее тяжело заболевание протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями. При первых признаках заболевания в Роспотребнадзоре призывают незамедлительно обращаться к врачу.

13 октября Роспотребнадзор сообщал о сезонном росте заболеваемости внебольничной пневмонией, чаще всего болеют взрослые. 5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов отметил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.‍

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