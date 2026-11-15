Вакцинацию назвали самым эффективным способом защиты от гриппа и пневмоний

В Роспотребнадзоре напомнили, что грипп и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а внебольничная пневмония нередко становится осложнением вирусной инфекции при присоединении бактериальных возбудителей. Среди основных симптомов пневмонии – кашель, одышка, отделение мокроты, можеь быть боль в груди, слабость, утомляемость и сильное потоотделение по ночам. Наиболее тяжело заболевание протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями. При первых признаках заболевания в Роспотребнадзоре призывают незамедлительно обращаться к врачу.