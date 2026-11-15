Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в СШАМосква активно готовится к мероприятию
Россия приступила к формированию делегации для участия в саммите «группы двадцати», который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
«Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва активно готовится к мероприятию.
Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите пока не принято, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что возможность визита главы государства будет зависеть от итогов саммита АТЭС.
В апреле 2026 г. США планировали пригласить Путина на саммит G20, однако официальное приглашение на тот момент еще не было направлено. Путин не принимал участия в очных саммитах G20 с 2019 г. В 2025 г. российскую делегацию на встрече в ЮАР возглавлял замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В ноябре 2025 г. Орешкин заявлял, что Россия готова работать в G20 при председательстве США, сосредоточившись на позитивной повестке развития.