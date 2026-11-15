Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

В апреле 2026 г. США планировали пригласить Путина на саммит G20, однако официальное приглашение на тот момент еще не было направлено. Путин не принимал участия в очных саммитах G20 с 2019 г. В 2025 г. российскую делегацию на встрече в ЮАР возглавлял замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В ноябре 2025 г. Орешкин заявлял, что Россия готова работать в G20 при председательстве США, сосредоточившись на позитивной повестке развития.