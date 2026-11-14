CNN: Трамп не будет вспоминать скандал с Хуангом на переговорах с Си

«Ситуация с Nvidia вряд ли как-то повлияет на поездку. Во всех наших дискуссиях и переговорах с Китаем мы не обсуждаем американские экспортные ограничения и мы не ожидаем, что они вообще будут фигурировать в разговорах с Китаем во время пребывания там», – сказал один из собеседников телеканала.