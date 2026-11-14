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CNN: Трамп не будет вспоминать скандал с Хуангом на переговорах с Си

Анна Суслова

Президент Дональд Трамп не будет разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках встречи на саммите АТЭС о скандале вокруг любовницы экс-гендиректора корпорации Nvidia Джейсона Хуанга Элис Хуанг, которую американские спецслужбы обвиняют в работе на китайскую разведку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Ситуация с Nvidia вряд ли как-то повлияет на поездку. Во всех наших дискуссиях и переговорах с Китаем мы не обсуждаем американские экспортные ограничения и мы не ожидаем, что они вообще будут фигурировать в разговорах с Китаем во время пребывания там», – сказал один из собеседников телеканала.

На вопрос, будет ли Трамп обсуждать с Си вопрос о причастности Элис Хуанг к китайской разведке, источник CNN заявил, что на переговорах основное внимание «по крайней мере, в экономическом плане» будет уделено торговому соглашению. Также чиновник отметил, что некоторые вопросы о национальной безопасности США, а также расследования данного дела также не будут затронуты в разговоре с китайской стороной.

Также CNN сообщил, что на саммите АТЭС, где должна состояться трехсторонняя встреча Трампа, Си и российского лидера Владимира Путина, президента США будет сопровождать основатель SpaceX Илон Маск. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

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Технологии / ИТ-бизнес

8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал утверждения о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

13 ноября CNN сообщил, что спецслужбы США не уверены в том, что Элис Хуанг работала на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину. Некоторые сотрудники аппарата директора национальной разведки США считают обвинения в адрес бизнесвумен преувеличенными. Представители ЦРУ также сомневаются, что имеющиеся сведения подтверждают сознательную передачу данных китайским властям.

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