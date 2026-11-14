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Главная / Экономика /

МИД: Россия повышает пошлины в ответ на европейские санкции

Анна Суслова

Ответом России на санкции является повышение пошлин и ограничение импорта. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Эти меры не только позволяют поддерживать отечественных производителей и экспортеров в условиях ограничений, но и, по сути, представляют собой ответную реакцию на враждебные действия в отношении наших физических и юридических лиц», – сказал он.

Биричевский добавил, что у России уже давно отлажен межведомственный механизм, в рамках которого принимаются меры касательно западных ограничений. Речь идет о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию, ограничении ввоза в Россию определенной группы товаров, квотировании экспорта и импорта и др. Он подчеркнул, что все решения по данному вопросу принимаются после всестороннего анализа, в котором участвуют заинтересованные органы власти и представители бизнеса. Целью, по словам дипломата, данного взаимодействия является исключение негативных последствий для внутреннего рынка.

Кроме того, Бирючевский отметил, что правительство РФ за все время принятия антироссийских санкций разработало и реализовало комплекс мер, который направлен на развитие устойчивости экономики России.

16 ноября Евросоюз намерен утвердить дополнительные санкции против России. Новые ограничения затронут еще 150 организаций и 50 банков. Франция предложила включить в санкционный список большинство организаций.

13 ноября посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что западные санкции вряд ли будут сняты с России в ближайшие шесть лет. Он отметил, что нельзя сказать, что от антироссийских ограничений эффекта нет вообще, однако принудить Россию к действиям в интересах западных государств не вышло. По его словам, «одолеть» санкции можно за счет диверсификации внешних экономических связей и создания в их рамках системы вне контроля тех, кто предпринимает враждебные шаги против России.

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