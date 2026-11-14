13 ноября посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что западные санкции вряд ли будут сняты с России в ближайшие шесть лет. Он отметил, что нельзя сказать, что от антироссийских ограничений эффекта нет вообще, однако принудить Россию к действиям в интересах западных государств не вышло. По его словам, «одолеть» санкции можно за счет диверсификации внешних экономических связей и создания в их рамках системы вне контроля тех, кто предпринимает враждебные шаги против России.