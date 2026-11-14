ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников

В белгородском поселке Пролетарский беспилотник ВСУ атаковал частный дом, он загорелся. Власти сообщили о гибели семьи из трех человек. При отражении атаки на Ростовскую область дрон упал в хуторе Северный сад Миллеровского района, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Из-за удара загорелось здание гостиницы, пожар уже потушили. Обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.