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ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников

Антон Потоков

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 29 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны России.

БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, Московским регионом, а также над Черным и Азовским морями.

В белгородском поселке Пролетарский беспилотник ВСУ атаковал частный дом, он загорелся. Власти сообщили о гибели семьи из трех человек. При отражении атаки на Ростовскую область дрон упал в хуторе Северный сад Миллеровского района, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Из-за удара загорелось здание гостиницы, пожар уже потушили. Обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

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