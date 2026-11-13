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Главная / Политика /

Рябков заявил о готовности РФ оказать материальное содействие Кубе

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе телефонных переговоров с кубинским коллегой Херардо Пеньяльвером сообщил о готовности России оказать материальную и политическую помощь Гаване. Об этом российский МИД сообщил на своем сайте. Разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.

«Рябков подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу», – говорится в публикации.

11 ноября Госдума единогласно приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств – членов организации и международным парламентским объединениям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал снять морскую блокаду с Кубы, начатую Вашингтоном, и принять неотложные меры по выправлению гуманитарной ситуации на острове.

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