Рябков заявил о готовности РФ оказать материальное содействие Кубе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе телефонных переговоров с кубинским коллегой Херардо Пеньяльвером сообщил о готовности России оказать материальную и политическую помощь Гаване. Об этом российский МИД сообщил на своем сайте. Разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.