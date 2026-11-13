Потребительский спрос стал драйвером экономического роста в III квартале

Потребительский спрос стал драйвером экономического роста в III кварталеРосстат оценил рост ВВП в 1%, что выше оценок Минэка
Рост экономики России в III квартале замедлился до 1% год к году по сравнению с 1,3% кварталом ранее, следует из предварительной оценки Росстата. При этом темпы оказались выше уровня аналогичного периода прошлого года: тогда экономика выросла на 0,8% с июля по сентябрь, следует из обновленных оценок статведомства.
Данные Росстата оказались лучше оценок Минэкономразвития, которое зафиксировало рост ВВП в III квартале на 0,6% (в сентябре – на 0,5% после 0,8% в августе и 0,6% в июле). По итогам девяти месяцев министерство оценило рост экономики в 0,6%.
Российская экономика продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения, прокомментировало данные Минэкономразвития. Ведомство уточнило, что рост ВВП в третьем квартале обеспечили внутренний спрос и отдельные отрасли реального сектора.
Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 г. могут оказаться несколько выше текущего прогноза, сообщили в Минэке. По оценке министерства, дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов.
При расчете Росстат использовал индикаторы отраслевой статистики, которые отражают картину в отдельных секторах экономики. Наибольший вклад внесли:
оборот общественного питания (рост на 5,2%),
розничный товарооборот (4,2%),
водоснабжение, сбор и утилизация отходов (3,5%),
грузооборот (2,7%),
обрабатывающие производства (2,5%),
строительство (2%).
В то же время снизились показатели:
в сельском хозяйстве (-3,9%),
пассажирообороте (-3%),
обеспечении электрической энергией, газом и паром (-2,8%),
добыче полезных ископаемых (-2,7%),
оптовом товарообороте (-0,7%).
ВВП России по итогам 2026 г. увеличится в пределах 1%, несмотря на повреждение производственных мощностей в результате атак беспилотников, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 12 ноября. Она отметила, что по отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию.
Минэк в конце сентября улучшил прогноз по росту ВВП за текущий год на 0,2 процентного пункта в соответствии с динамикой начала года – теперь ожидается рост на 0,6%. Прогнозы прироста ВВП на следующую трехлетку остались без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г., следует из прогноза социально-экономического развития.
Как считали
О чем говорит статистика
Данные по ВВП за III квартал стали положительным сюрпризом, так как оперативная месячная статистика указывала на более скромные темпы роста в годовом выражении – около 0,6% годовых, отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его оценкам, темпы роста с поправкой на сезонность и в пересчете на год составили около 1% к предыдущему кварталу. Рост ВВП в III квартале оказался выше предварительных замеров Минэка, но на уровне оценки ЦБ РФ, констатирует старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.
В июле-сентябре ВВП вырос с исключением сезонности на 0,2-0,3% по сравнению со II кварталом, считает главный экономист «Сбера» и ВЭБ.РФ Александр Исаков. По его оценке, устойчивый рост ВВП остается в диапазоне 0-1%. Потребительский сектор оказался основным фактором роста ВВП за счет устойчивого роста доходов и кредитования: реальные заработные платы вырастут за год на 4,7% годовых, портфель кредитов физлицам – на 10,3%, поясняет Исаков. Коныгин отмечает сочетание потребительского и инвестиционно-бюджетного драйверов роста.
Совокупность показателей указывает на умеренный рост экономики, полагает управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее словам, наблюдается не синхронная динамика всех секторов, а структурная перестройка. Сильнее выглядят отрасли, связанные с конечным потреблением и внутренним производством, тогда как сырьевые, энергетические и часть транспортно-торговых сегментов испытывают давление, отмечает Тирских. По ее словам, спад в ряде отраслей говорит о сохраняющихся ограничениях и структурных дисбалансах в экономике.
Снижение в сельском хозяйстве объясняется эффектом базы, так как за 2025 г. показатели урожайности стали третьими по величине в истории, отмечает Исаков. Он также отмечает, что добыча полезных ископаемых ограничена квотами и неблагоприятными условиями внешних рынков. Электроэнергия показывает ухудшение показателей на фоне охлаждения спроса и теплого сентября, говорит Исаков.
Внутригодовое замедление темпов и ограниченная динамика промышленности указывают на «тонкий» характер роста, опирающегося преимущественно на бюджетные стимулы, а не на расширение производственных возможностей, отмечает эксперт «Синары».
Что с экономикой
Российская экономика находится в фазе выраженного замедления, близкого к стагнации, считает Тирских. Она отмечает, что выпуск немного увеличивается, но устойчивого широкого подъема не наблюдается. Экономика находится в стагнационной динамике – очень слабом росте при разнонаправленном движении отраслей, объясняет Тирских.
Коныгин полагает, что экономика пребывает в фазе низкого роста, это инерционный сценарий. Он добавляет, что опережающий спрос в отдельных сегментах создает дефицит предложения и поддерживает высокую инфляцию. Такая конфигурация несет стагфляционные риски и делает рост ВВП уязвимым к ослаблению государственных стимулов, предостерегает Коныгин. Исаков ожидает, что рост по итогам года составит 0,7%, за последний квартал – 0,5-0,7%, вклад внесут бюджет и потребление.