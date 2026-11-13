Потребительский спрос стал драйвером экономического роста в III квартале

Минэк в конце сентября улучшил прогноз по росту ВВП за текущий год на 0,2 процентного пункта в соответствии с динамикой начала года – теперь ожидается рост на 0,6%. Прогнозы прироста ВВП на следующую трехлетку остались без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г., следует из прогноза социально-экономического развития.