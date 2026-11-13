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Главная / Общество /

Минюст внес грузинскую партию «Дроа!» в список нежелательных организаций

Сергей Пахомов

Минюст РФ включил в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, грузинскую партию «Дроа!» и американский Фонд Чарльза Кеттеринга (Charles F. Kettering Foundation). Об этом говорится на сайте ведомства.

Генпрокуратура РФ 5 ноября признала деятельность «Дроа!» нежелательной на территории РФ. По данным ведомства, партия появилась в Грузии в 2021 г. и участвует в оппозиционном объединении «Коалиция за перемены». В надзорном ведомстве заявили, что организация выступает против улучшения отношений между Москвой и Тбилиси, а также добивается отмены прямых авиарейсов и возвращения визового режима между странами.

Генпрокуратура отметила, что партия придерживается антироссийских взглядов и пытается представить действия Москвы в отношении Грузии в негативном свете. Кроме того, организация выступает за ускоренное вступление страны в Евросоюз и поддерживает Украину, призывая Тбилиси укреплять связи с Киевом.

30 октября Минюст РФ внес 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. В список вошли южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Family Federation for World Peace and Unification), американская «Федерация за всеобщий мир» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Universal Peace Federation) и др.

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