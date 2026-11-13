Минюст внес грузинскую партию «Дроа!» в список нежелательных организаций

Генпрокуратура РФ 5 ноября признала деятельность «Дроа!» нежелательной на территории РФ. По данным ведомства, партия появилась в Грузии в 2021 г. и участвует в оппозиционном объединении «Коалиция за перемены». В надзорном ведомстве заявили, что организация выступает против улучшения отношений между Москвой и Тбилиси, а также добивается отмены прямых авиарейсов и возвращения визового режима между странами.