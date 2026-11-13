Минюст внес грузинскую партию «Дроа!» в список нежелательных организаций
Минюст РФ включил в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, грузинскую партию «Дроа!» и американский Фонд Чарльза Кеттеринга (Charles F. Kettering Foundation). Об этом говорится на сайте ведомства.
Генпрокуратура РФ 5 ноября признала деятельность «Дроа!» нежелательной на территории РФ. По данным ведомства, партия появилась в Грузии в 2021 г. и участвует в оппозиционном объединении «Коалиция за перемены». В надзорном ведомстве заявили, что организация выступает против улучшения отношений между Москвой и Тбилиси, а также добивается отмены прямых авиарейсов и возвращения визового режима между странами.
Генпрокуратура отметила, что партия придерживается антироссийских взглядов и пытается представить действия Москвы в отношении Грузии в негативном свете. Кроме того, организация выступает за ускоренное вступление страны в Евросоюз и поддерживает Украину, призывая Тбилиси укреплять связи с Киевом.
30 октября Минюст РФ внес 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. В список вошли южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире»