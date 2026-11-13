Число заявок на международные дебетовые карты выросло в 4 раза
Число заявок на международные дебетовые карты выросло на 20% в III квартале этого года, а по сравнению с IV кварталом 2025 г. – почти в 4 раза. Это следует из статистики «Банки.ру» (есть у «Ведомостей»).
По оценкам сервиса, дополнительно спрос поддержали сезон летних отпусков и потребность в оплате зарубежных сервисов.
В целом спрос на дебетовые карты в июле – сентябре вырос более чем вдвое – на 103%, а больше всего заявок пришлось на сентябрь. Доля дебетовых карт среди всех заявок на карты увеличилась с 5% во II квартале до 9% в III квартале, но осталась ниже прошлогодних 13%, отметили в «Банки.ру».
Методика
Согласно статистике, стоимость обслуживания по-прежнему остается главным критерием выбора дебетовой карты, но ее значимость снижается. Во II квартале этого года на этот параметр ориентировались 72% пользователей, а в третьем – 67%. Интерес к процентам на остаток вырос с 28 до 33%, достигнув максимума за весь период наблюдений. Отмечается, что основной целью оформления таких карт остаются кешбэк и бонусы.
С 1 сентября в России заработала единая система учета банковских карт. В систему попали все карты, включая Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия. Ограничение на количество карт вступит в силу с 1 сентября 2027 г.: если у человека будет более 20 карт, открыть новую станет невозможно.