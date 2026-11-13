Число заявок на международные дебетовые карты выросло в 4 раза

В целом спрос на дебетовые карты в июле – сентябре вырос более чем вдвое – на 103%, а больше всего заявок пришлось на сентябрь. Доля дебетовых карт среди всех заявок на карты увеличилась с 5% во II квартале до 9% в III квартале, но осталась ниже прошлогодних 13%, отметили в «Банки.ру».