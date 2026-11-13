«Черноголовка» подтвердила «Ведомостям» планы по выходу на рынок Афганистана

Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта и планирует выйти на рынок страны в 2027 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.