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Главная / Бизнес /

«Черноголовка» подтвердила «Ведомостям» планы по выходу на рынок Афганистана

Анна Виноградова
Елена Орехова

Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта и планирует выйти на рынок страны в 2027 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.

В Афганистан планируется поставлять кондитерские изделия. «В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами, окончательные договоренности по срокам и объемам поставок пока не зафиксированы», – уточнили в «Черноголовке».

В компании отметили, что продолжают расширять географию поставок в рамках стратегии продвижения российских брендов за рубежом. Сейчас продукция группы экспортируется в 27 стран.

12 ноября председатель Делового совета по сотрудничеству с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Дмитрий Антонов сообщил, что «Черноголовка» рассматривает возможность продажи кондитерских изделий, в частности печенья, на афганском рынке.

В тот же день российская и афганская стороны подписали протокол первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую делегацию в Кабуле возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

Оверчук заявил, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. Российский экспорт увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана – в 2,2 раза.

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