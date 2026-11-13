«Черноголовка» подтвердила «Ведомостям» планы по выходу на рынок Афганистана
Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта и планирует выйти на рынок страны в 2027 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.
В Афганистан планируется поставлять кондитерские изделия. «В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами, окончательные договоренности по срокам и объемам поставок пока не зафиксированы», – уточнили в «Черноголовке».
В компании отметили, что продолжают расширять географию поставок в рамках стратегии продвижения российских брендов за рубежом. Сейчас продукция группы экспортируется в 27 стран.
12 ноября председатель Делового совета по сотрудничеству с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Дмитрий Антонов сообщил, что «Черноголовка» рассматривает возможность продажи кондитерских изделий, в частности печенья, на афганском рынке.
В тот же день российская и афганская стороны подписали протокол первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую делегацию в Кабуле возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Оверчук заявил, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. Российский экспорт увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана – в 2,2 раза.