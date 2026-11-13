Урбен: передача активов РФ другой структуре угрожает Euroclear банкротством

«В российском же случае из-за санкций, введенных ЕС, эти бумаги были заблокированы в Euroclear. Поскольку это были краткосрочные бумаги, они превратились в ликвидность, иными словами, в наличные, и поэтому были внесены в баланс Euroclear», – объяснила Урбен, добавив, что на стороне пассивов у депозитария есть обязательство однажды вернуть деньги ЦБ РФ. При этом речь идет «об огромных суммах» – около 185 млрд евро, то есть более 80% баланса Euroclear.