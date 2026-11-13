Урбен: передача активов РФ другой структуре угрожает Euroclear банкротством
Перевод размещенных в Euroclear российских активов в Евросоюз (ЕС) или другой механизм содержит в себе риски для бельгийского депозитария – вплоть до банкротства. Об этом глава Euroclear Bank Валери Урбен сообщила в интервью газете Le Soir.
«Когда я слышу слово «перевод», я должна реагировать: нельзя «переводить» только активы и забывать о пассивах! Это создало бы огромный дисбаланс и привело бы к банкротству Euroclear», – заявила Урбен.
Урбен напомнила, что изначально Банк России (ЦБ РФ) инвестировал свои валютные резервы в иностранные ценные бумаги, размещенные в Euroclear. Обычно, когда клиент держит бумаги в депозитарии, они не являются частью баланса Euroclear, остаются собственностью клиента и не влияют на отчетность структуры.
«В российском же случае из-за санкций, введенных ЕС, эти бумаги были заблокированы в Euroclear. Поскольку это были краткосрочные бумаги, они превратились в ликвидность, иными словами, в наличные, и поэтому были внесены в баланс Euroclear», – объяснила Урбен, добавив, что на стороне пассивов у депозитария есть обязательство однажды вернуть деньги ЦБ РФ. При этом речь идет «об огромных суммах» – около 185 млрд евро, то есть более 80% баланса Euroclear.
Урбен также заявляла, что международные инвесторы стали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права на фоне обсуждения возможного использования замороженных российских активов.
5 ноября L'Echo со ссылкой на источник в суде сообщала, что ЦБ обратился в суд Брюсселя с требованием изъять документы в штаб-квартире Euroclear. По данным издания, российский регулятор подозревает Euroclear в сговоре с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС. Имеются в виду изменения санкционных правил ЕС, принятые 23 июля 2026 г. Поправки позволяют европейским судам запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС.