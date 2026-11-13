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Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы из-за флага

Татьяна Мозолевская

Федерация бокса России решила отказаться от участия в первенстве Европы в Хорватии среди спортсменов 19–22 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Турнир должен пройти в хорватском Порече с 15 по 24 ноября. Причиной отказа стала позиция министерства туризма и спорта Хорватии относительно выступления российских боксеров под национальным флагом, а также невыдача виз членам российской делегации.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин подчеркнул, что организация не намерена отказываться от своих требований к условиям участия в международных соревнованиях. «Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта», – заявил он.

По словам Беспутина, решение хорватских властей прежде всего затронуло молодых спортсменов, которые только начинают профессиональную карьеру. Он отметил, что в состав российской команды на первенство Европы должны были войти действующие чемпионы мира и Европы.

Генеральный секретарь федерации также поблагодарил руководство международных организаций World Boxing и European Boxing за конструктивную позицию. По его словам, российская сторона поддерживает с ними постоянный диалог и рассчитывает, что в будущем подобных ситуаций удастся избежать.

30 июля Международная федерация бокса (World Boxing) сняла все ограничения с российских спортсменов.

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