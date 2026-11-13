Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы из-за флага

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин подчеркнул, что организация не намерена отказываться от своих требований к условиям участия в международных соревнованиях. «Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта», – заявил он.