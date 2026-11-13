Биткойн опустился ниже $69 000 до минимума с 19 августа

По данным аналитической платформы CoinGlass, за сутки на криптовалютном рынке были принудительно закрыты длинные позиции на сумму более $1,2 млрд. С 30 октября по 11 ноября чистый отток средств из американских биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткойн, превысил $2,5 млрд.