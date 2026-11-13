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Биткойн опустился ниже $69 000 до минимума с 19 августа

Анна Виноградова

Стоимость биткойна 13 ноября опустилась ниже $69 000, достигнув минимального уровня с 19 августа. Криптовалюта подешевела на 4,4% до $68 297, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, снижение происходит на фоне опасений инвесторов относительно ускорения инфляции в США и дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Дополнительное давление на крипторынок оказывают укрепление доллара и нестабильность акций технологических компаний, в том числе после смены руководства Nvidia.

По данным аналитической платформы CoinGlass, за сутки на криптовалютном рынке были принудительно закрыты длинные позиции на сумму более $1,2 млрд. С 30 октября по 11 ноября чистый отток средств из американских биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткойн, превысил $2,5 млрд.

4 ноября биткойн превысил отметку $80 000 впервые после взлома криптобиржи Binance в конце октября. В ходе торгов на площадке стоимость криптовалюты достигала $81 065.

3 ноября стало известно, что биткойн завершил октябрь снижением на 7,32%. По данным CoinGlass, это стало самым значительным падением криптовалюты за октябрь с 2014 г. Эфир за тот же период потерял 16,06%.

30 октября после сообщений о масштабной хакерской атаке на Binance биткойн подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 000. Биржа оценила ущерб от взлома в $6,3 млрд.

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