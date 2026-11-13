Экс-главу Nvidia вызвали в сенат США из-за связей с предполагаемой шпионкой КНР
Председатель банковского комитета сената США Тим Скотт направил бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу письмо с просьбой добровольно выступить на открытых слушаниях 3 декабря 2026 г. Об этом пишет Politico.
В письме Скотт указал, что сообщения СМИ о романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой, вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности. Сенатор также предупредил, что в случае отказа Хуанга явиться комитет может направить ему официальную повестку.
В качестве обоснования к письму приложены ссылки на публикации The New York Times и The Wall Street Journal. В них утверждалось, что китайская разведка якобы завербовала женщину, с которой Хуанг состоял в отношениях.
Как сообщает Politico, аналогичное обращение получил министр торговли США Говард Латник. Его критикуют за недостаточно жесткие ограничения на поставки в Китай чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта.
12 ноября Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Заявление прозвучало на фоне скандала о внебрачной связи Хуанга с женщиной, обвиненной в шпионаже в пользу Китая, а также с топ-менеджером компании. Президент США Дональд Трамп предложил на место Хуанга председателя совета директоров Apple Тима Кука.
До этого стало известно, что после отставки Хуанга минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia.