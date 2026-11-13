Euroclear предупредил об угрозе оттока инвестиций из Европы из-за активов РФ

По ее словам, во время поездок она замечает, что инвесторы следили за дискуссиями прошлого года и теперь задаются вопросом, сохраняет ли Европа приверженность правовым принципам. Урбен предупредила, что возможная передача российских активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы. Это, в свою очередь, может спровоцировать отток депозитов из Европы.