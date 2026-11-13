Euroclear предупредил об угрозе оттока инвестиций из Европы из-за активов РФ
Международные инвесторы стали сомневаться в способности Евросоюза (ЕС) соблюдать верховенство права на фоне обсуждения возможного использования замороженных российских активов. Об этом заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Bank Валери Урбен в интервью газете Le Soir.
По ее словам, во время поездок она замечает, что инвесторы следили за дискуссиями прошлого года и теперь задаются вопросом, сохраняет ли Европа приверженность правовым принципам. Урбен предупредила, что возможная передача российских активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы. Это, в свою очередь, может спровоцировать отток депозитов из Европы.
Глава Euroclear отметила, что пока международные инвесторы продолжают доверять европейским рынкам благодаря предсказуемости законодательства, защите собственности и соблюдению правовых норм. Однако утрата такого доверия может иметь серьезные последствия, особенно с учетом потребности Европы в инвестициях в оборону, цифровую трансформацию и преодоление последствий старения населения.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear. Бельгийская сторона уже оспаривала данное решение, однако апелляцию отклоняли. 16 июля Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бельгийского Euroclear Bank на взыскание 18,2 трлн руб. 22 октября Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского банка на судебные акты российских арбитражных судов по поводу взыскания с него около 200 млрд евро убытков.
5 ноября L'Echo со ссылкой на источник в суде писала, что Банк России обратился в суд Брюсселя с требованием изъять документы в штаб-квартире Euroclear. По данным издания, российский регулятор подозревает Euroclear в сговоре с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС. Претензии связаны с изменениями санкционных правил ЕС, принятыми 23 июля 2026 г. Поправки позволяют европейским судам запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС.