Суд в России отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бельгийского депозитария Euroclear на взыскание 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро) по иску Банка России. Об этом сообщил адвокат Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear, передает ТАСС.
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск российского Центробанка к Euroclear 15 мая. Бельгийская сторона уже оспаривала это решение, но апелляцию также отклоняли.
16 июля Euroclear обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску ЦБ. Бельгийский депозитарий просит отложить дальнейшее рассмотрение дела до вынесения судебного акта европейским судом.
Представители Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев называли право на справедливое разбирательство явно нарушенным, поскольку закрытость процесса не позволяет им раскрыть дополнительные детали.