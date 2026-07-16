Суд в России отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бельгийского депозитария Euroclear на взыскание 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро) по иску Банка России. Об этом сообщил адвокат Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear, передает ТАСС.