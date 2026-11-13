Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию в 800 000 человек

«Украина самостоятельно 800 000 военных просто не способна содержать, и не только содержать, но и физически, так сказать, иметь в наличии 800 000 солдат, когда есть огромные проблемы с точки зрения восстановления Украины, с точки зрения вообще того, кто работать должен», – сказал Азаров.