Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию в 800 000 человек
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал бредом заявления Киева о планах сохранить 800-тысячную армию после завершения конфликта. Он поделился своим мнением с ТАСС.
По его словам, Зеленский в день переговоров в Абу-Даби заявил, что Евросоюз должен 10 лет гарантировать содержание такой армии.
«Украина самостоятельно 800 000 военных просто не способна содержать, и не только содержать, но и физически, так сказать, иметь в наличии 800 000 солдат, когда есть огромные проблемы с точки зрения восстановления Украины, с точки зрения вообще того, кто работать должен», – сказал Азаров.
Эка-премьер отметил, что с одной стороны Киев ведет в Абу-Даби переговоры о мире, а с другой собирается держать армию такого масштаба на границе с Россией, и российское руководство это заметит.
13 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что спустя многие месяцы была проделана огромная работа для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту. По его словам, достигнут существенный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути. Зять президента США также сообщил о договоренности «поддерживать тесный контакт» с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой.