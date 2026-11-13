«Медси» открыла первую клинику в Узбекистане

«Медси» открыла первую клинику в УзбекистанеНа этот рынок также могут выйти частные медицинские сети EMC и МИБС
Российская сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», вышла на рынок Узбекистана. «Ведомости» обнаружили сайт первой клиники, открывшейся в столице республики – Ташкенте. Вице-президент группы компаний «Медси» Алла Канунникова подтвердила, что медицинский центр открылся 2 апреля 2026 г.
Клиника занимает трехэтажное здание площадью 5609 кв. м на ул. Темура Малика в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, пояснили в компании.
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