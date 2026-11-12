Зачем США вовлекают европейцев в переговоры с Россией

Президент также отметил, что украинская сторона поднимает вопрос относительно «серых зон». «Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – отметил Путин. По его оценке, споры и неустойчивость по этим вопросам будут вести лишь к тому, что «никакого длительного мира не будет». При этом вопрос о прохождении госграницы в Херсонской и Запорожской областях остается не до конца ясным даже на бумаге (столицы регионов находятся с 2022 г. под контролем ВСУ), Россия также занимается созданием буферных зон в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.