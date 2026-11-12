Зачем США вовлекают европейцев в переговоры с Россией

Зачем США вовлекают европейцев в переговоры с РоссиейВладимир Путин предложил гуманитарную миссию по примеру Алешек в Константиновке
В Кремле 12 ноября состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Она продлилась более двух часов. В зале первого корпуса Кремля также присутствовали помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и еще один помощник – руководитель переговорной группы Владимир Мединский.
По итогам разговора Уиткофф сказал о достижении договоренности еще по одной встрече в трехстороннем формате (предыдущий состоялся накануне в Абу-Даби), причем якобы с участием европейских представителей. «Они [европейцы] наши партнеры, и важно, чтобы они участвовали в переговорах», – сказал он журналистам (цитата по CNN). Кушнер отметил, что некие многосторонние переговоры по украинскому урегулированию пройдут на следующей неделе, но не уточнил детали.
При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (сюжет был опубликован после переговоров), для появления у Москвы доверия к Европе ее действия должны перестать быть противоречивыми. «Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявления о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть эти действия противоречат вот этим заявлениям о готовности к миру», – подчеркнул Песков.
О чем говорили в Кремле
В начале встречи Путин попросил американских визави передать благодарность Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении. «Знаю, что вы были в контакте с представителями Европы. И определенно ваше мнение о европейской перспективе и их взгляде на украинский кризис также имеет большое значение для нас», – сказал Путин на встрече с переговорщиками президента США.
Президент также отметил, что украинская сторона поднимает вопрос относительно «серых зон». «Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – отметил Путин. По его оценке, споры и неустойчивость по этим вопросам будут вести лишь к тому, что «никакого длительного мира не будет». При этом вопрос о прохождении госграницы в Херсонской и Запорожской областях остается не до конца ясным даже на бумаге (столицы регионов находятся с 2022 г. под контролем ВСУ), Россия также занимается созданием буферных зон в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Российский президент также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в ДНР по примеру операции, ранее проведенной в Алешках Херсонской области. При этом Путин сказал, что там находится еще около 400–500 гражданских лиц. «Если, как утверждают украинские власти, они контролируют этот город, пусть обеспечат безопасность там. На мой взгляд, этот населенный пункт контролируют российские войска. Мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населенному пункту», – заявил российский президент.
Последний раз президент Украины Владимир Зеленский, согласно данным «Интерфакс-Украина», говорил о сохранении Киевом контроля именно над Константиновкой 18 октября. «Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка – все под контролем Украины. И мы защищаем районы вблизи Краматорска», – сказал он тогда. При решении по Алешкам в начале июля Путин тоже обращал внимание на то, что там остаются гражданские лица, и требовал принять необходимые меры для их вывоза. Операцией занимались омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен на Украине Дмитрий Лубинец совместно с женой Трампа Меланией.
Что говорят эксперты
Руководитель группы оценки рисков ИМЭМО РАН Мария Хорольская считает, что линия европейцев в отношении украинского конфликта остается прежней и неблагоприятной для перспектив мирного урегулирования.
В Европе нет мнения, что система безопасности нуждается в изменении, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Эксперт объяснил, что в Европе почти единогласно уверены в оптимальности модели континентальных отношений, сложившейся после окончания холодной войны. Что же касается их восприятия запросов и действий России на этом направлении, то они считают их следствием комплекса и злонамеренного желания разрушить сложившийся, по их мнению, стабильный миропорядок.
Они думают, что это попытка Москвы взять реванш за проигрыш в холодной войне, заметил эксперт. Причем, по словам Лукьянова, такое восприятие среди европейской политической элиты не произрастает из некачественной экспертизы. «Просто ситуация между 1991 и 2022 гг., по сути, идеально отвечала интересам Европы, в том числе в плане отсутствия собственной ответственности за военно-стратегическую сферу. Эрозию и демонтаж этой модели в Европе считают продуктом враждебной политики России, а теперь еще и подыгрывания ей со стороны Трампа и его Белого дома. Признать кардинальные международные изменения, которые стоят за кризисом, Европа отказывается», – подчеркнул эксперт.
Трампу важно демонстрировать деятельность на миротворческом направлении для закрепления хотя бы символических результатов на российско-украинском треке, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, пока Трамп остается президентом (до января 2029 г.), такие заходы в сторону переговоров будут продолжаться регулярно. Однако впоследствии и Украина будет терять стимул для компромисса в зависимости от того, смогут ли демократы торпедировать политику Трампа на постсоветском направлении. В связи с этим, подчеркнул Кошкин, Украина готова занять выжидательную позицию, из-за чего вряд ли пойдет на уступки.
«Поэтому и Россия будет вынуждена держать этот факт в уме и, соответственно, усиливать давление на Украину. Подобная «конфигурация» пока не способствуют выстраиванию надеждой архитектуры безопасности в Европе. Это то, что мы имеем», – сказал Кошкин. Несмотря на это, эксперт считает, что Трамп все же сохранит последовательность с точки зрения готовности вести разговор по поводу урегулирования. «И возможно, превратит все это в электоральный актив в 2028 г., вменив демократам милитаризм, то же самое, что он делал в 2024 г.», – сказал он.-