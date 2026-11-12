Трамп: место гендиректора Nvidia Хуанга должен занять Тим Кук
После отставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга его место должен занять председатель совета директоров Apple Тим Кук. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети True Social.
«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, подал в отставку, его место может занять только один человек – Тим Кук из Apple. Легенда сменяет легенду», – сказано в тексте сообщения.
12 ноября Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Заявление прозвучало на фоне скандала о внебрачной связи Хуанга с подозреваемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании.
Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia начал заседание, посвященное вопросу дальнейшей судьбы главы компании Дженсена Хуанга на фоне данного скандала.
После отставки Хуанга стоимость котировок Nvidia снизилась более чем на 10%. На предрыночных торгах на NasdaqGS акции NVIDIA падали на 10,49% до $155,51.