VK Tech выпустила новую версию платформы корпоративного ИИ VK AI Space
VK Tech представила новую версию платформы корпоративного искусственного интеллекта VK AI Space 26.3, которая объединяет семь модулей для создания и использования ИИ-инструментов в бизнесе. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновленная платформа позволяет организациям подключать языковые и мультимодальные модели, работать с корпоративными базами знаний, создавать ИИ-агентов и многоагентные сценарии, а также проверять качество их работы и настраивать механизмы безопасности.
VK AI Space можно развернуть на собственном оборудовании компании и использовать без доступа к интернету. Заказчики могут применять компоненты платформы как совместно, так и по отдельности в зависимости от бизнес-задач.
Созданные с помощью платформы ИИ-агенты способны не только отвечать на вопросы сотрудников и клиентов, но и выполнять действия в корпоративных системах. В частности, они могут обращаться к API, взаимодействовать с базами данных, файлами и другими инструментами. Это позволяет автоматизировать прикладные задачи и выстраивать многошаговые рабочие процессы.
В новой версии предусмотрены инструменты проверки ответов ИИ-агентов на тестовых наборах данных, ограничения доступных им действий и контроля запросов, ответов и вызовов инструментов. Если выполнение операции требует участия человека, агент может приостановить работу и запросить подтверждение сотрудника. Для управления платформой также доступны разграничение прав доступа по ролям, квоты и журнал аудита.
В компании отметили, что версия VK AI Space 26.3 прошла испытания по утвержденной программе и методике. В ходе тестирования в том числе была проверена возможность работы платформы без подключения к внешним сетям.
23 сентября стало известно, что VK Tech добавит в коммуникационную платформу VK WorkSpace ИИ-инструменты, которые смогут работать с корпоративными переписками, письмами, документами и встречами сотрудников. В обновление войдут единый ИИ-ассистент, интеллектуальные функции отдельных сервисов и поддержка протокола Model Context Protocol (MCP).