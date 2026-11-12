VK Tech выпустила новую версию платформы корпоративного ИИ VK AI Space

Созданные с помощью платформы ИИ-агенты способны не только отвечать на вопросы сотрудников и клиентов, но и выполнять действия в корпоративных системах. В частности, они могут обращаться к API, взаимодействовать с базами данных, файлами и другими инструментами. Это позволяет автоматизировать прикладные задачи и выстраивать многошаговые рабочие процессы.