Совет по кодификации предложил вписать обучение нейросетей в Гражданский кодекс
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, как и писали «Ведомости», предложил внести правки в регулирование использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» сообщили в Совете.
«Мы выстраиваем баланс: IT-индустрия получает легальный доступ к массивам данных, а создатели контента – справедливую компенсацию и безусловное право на запрет использования своих трудов. Только гармонизация инноваций с незыблемостью права собственности позволит построить зрелую цифровую экономику», – сказал председатель Совета Павел Крашенинников.
Поправки синхронизируют положения закона № 243-ФЗ и части четвертой Гражданского кодекса (ГК). Этот закон позволяет обучать суверенные и национальные фундаментальные модели ИИ без согласия правообладателей. Новая статья 1245.1 ГК РФ признает оцифровку, перевод в машиночитаемый формат, хранение и обработку текстов, изображений, аудио- и видеопроизведений для обучения нейросетей использованием объектов авторских и смежных прав.
Предусмотрены три механизма работы с ИИ: договор между разработчиками и авторами, открытая бесплатная лицензия либо использование без согласия автора, но с гарантированной выплатой компенсационного вознаграждения. Сбором и распределением вознаграждений займутся аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе (ОКУП). Порядок выплат определит правительство РФ. При этом автор сохранит право запретить использование своих произведений через сайт ОКУП.
В статье 1273 ГК РФ пропишут, что граждане могут свободно использовать программы и модели ИИ в личных целях. Кроме того, предлагается обязательная маркировка материалов, созданных с помощью ИИ. Права на сгенерированные результаты будут признаваться при наличии творческого вклада человека. Изменения планируется ввести в силу с 1 марта 2027 г.