Совет по кодификации предложил вписать обучение нейросетей в Гражданский кодекс

Предусмотрены три механизма работы с ИИ: договор между разработчиками и авторами, открытая бесплатная лицензия либо использование без согласия автора, но с гарантированной выплатой компенсационного вознаграждения. Сбором и распределением вознаграждений займутся аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе (ОКУП). Порядок выплат определит правительство РФ. При этом автор сохранит право запретить использование своих произведений через сайт ОКУП.