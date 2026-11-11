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Власти обсуждают регулирование ИИ для правообладателей

Президентский совет по кодификации рассмотрит поправки, которые учитывают интересы производителей контента
Дмитрий Игнатьев
Илья Склюев
Елена Мухаметшина
Поправки предлагают три варианта взаимодействия правообладателей и разработчиков ИИ
Поправки предлагают три варианта взаимодействия правообладателей и разработчиков ИИ / Олег Елков / ТАСС

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил проект поправок в закон о поддержке развития технологий ИИ и в Гражданский кодекс (ГК), которые дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей. Их текст опубликован в преддверии его заседания в четверг, 12 ноября, «Ведомости» ознакомились с содержанием документов.

Изменения предполагают связку нового регулирования с ГК. Совет предлагает внести поправку в закон об ИИ, согласно которой основания использования контента для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей (БФМ) «определяются гражданским законодательством». Сейчас для их обучения разрешено использовать любые материалы, если контент получен правомерно либо общедоступен и не закрыт техническими средствами.

В самом ГК совет считает нужным закрепить три варианта, каким образом будут регулироваться взаимоотношения правообладателей и разработчиков ИИ. Первый – они могут заключить сделку, по условиям которой правообладатель предоставит разработчику право использования его объектов авторских или смежных прав на возмездных или безвозмездных условиях.

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