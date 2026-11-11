Власти обсуждают регулирование ИИ для правообладателей

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил проект поправок в закон о поддержке развития технологий ИИ и в Гражданский кодекс (ГК), которые дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей. Их текст опубликован в преддверии его заседания в четверг, 12 ноября, «Ведомости» ознакомились с содержанием документов.