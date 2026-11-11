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Гордума Краснодара объяснила мониторинг жителей «изучением их мнения на местах»

Василий Тулупов
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Письмо и. о. председателя гордумы Краснодара Сергея Васина депутатам было направлено для изучения «общественного мнения на местах и выявления острых вопросов». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе городского парламента. 

Как пояснили в гордуме, письмо было направлено в соответствии с поручением совещания депутатов муниципального парламента, которое состоялось 9 ноября. Целью мониторинга в парламенте называют: изучение общественного мнения на местах для выявления острых вопросов, требующих скорейшего реагирования муниципальных органов власти; определение оптимальных механизмов решения волнующих горожан проблем и проведение разъяснительной работы по актуальным социально-экономическим темам. 

В пресс-службе на запрос «Ведомостей» также ответили, что организация какой-либо отчетности по этой работе не предполагается. Письмом предусмотрено лишь информирование профильного комитета по связям с общественностью для анализа выявленных проблемных вопросов и возможных способов их решения. Таким образом, речь идет о форме социального мониторинга с учетом близости депутатов к избирателям и наличия каналов обратной связи с населением, подчеркнули в гордуме.

10 ноября «Ведомости» писали, что депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов опубликовал письмо Васина, в котором парламентариям поручили проводить адресные обходы граждан для мониторинга социального самочувствия, выявления на ранней стадии протестных настроений и пресечения недостоверной информации, способной дестабилизировать общественно-политическую обстановку.

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