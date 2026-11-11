Гордума Краснодара объяснила мониторинг жителей «изучением их мнения на местах»

В пресс-службе на запрос «Ведомостей» также ответили, что организация какой-либо отчетности по этой работе не предполагается. Письмом предусмотрено лишь информирование профильного комитета по связям с общественностью для анализа выявленных проблемных вопросов и возможных способов их решения. Таким образом, речь идет о форме социального мониторинга с учетом близости депутатов к избирателям и наличия каналов обратной связи с населением, подчеркнули в гордуме.