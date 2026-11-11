ЦБ оценил годовую инфляцию в октябре примерно в 7%
Годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. Об этом говорится в материале Банка России о денежно-кредитных условиях и трансмиссии денежно-кредитной политики.
По данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% с 4,5%.
Участники рынка не ожидают снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы, отметил Центробанк. После октябрьского заседания ставки ROISfix на сроках от шести месяцев до года закрепились выше ключевой ставки и к концу месяца составили 14,3-14,4% против 14-14,2% в середине октября.
23 октября ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России также повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%. По оценке регулятора, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале.
21 октября Банк России сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения на один процентный пункт, до 13,2%. При этом ожидания россиян на пятилетнем горизонте выросли с 10,7 до 12,2%.
В тот же день Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,05% за период с 13 по 19 октября против 0,11% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 6,15%.