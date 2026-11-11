ЦБ оценил годовую инфляцию в октябре примерно в 7%

23 октября ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России также повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%. По оценке регулятора, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале.