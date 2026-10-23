ЦБ ожидает годовую инфляцию в России на уровне 7,1–7,6%
Годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 23 октября.
По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился с 4,5 до 6,2%. По данным регулятора, на динамику цен продолжали влиять нестабильные компоненты, прежде всего моторное топливо.
На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отметил, что повышенные инфляционные ожидания препятствуют замедлению роста цен. При этом ЦБ рассчитывает на возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2027 г.
21 октября Банк России сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения на один процентный пункт, до 13,2%. При этом ожидания россиян на пятилетнем горизонте выросли с 10,7 до 12,2%.
В тот же день Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,05% за период с 13 по 19 октября против 0,11% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 6,15%.
14 октября опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 г. с 6,6 до 7,1%. Ожидания на 2027 и 2028 гг. также были пересмотрены вверх – до 5 и 4,2% соответственно.