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Главная / Экономика /

ЦБ: инфляционные ожидания населения в октябре снизились до 13,2%

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инфляционные ожидания населения России на год вперед в октябре снизились на 1 п. п. – до 13,2%. Такие данные получил инФОМ по результатам опроса, проведенного 5–15 октября по заказу Банка России.

У тех, кто имеет сбережения, показатель снизился на 1,2 п. п. и составил 11,6%. У людей без накоплений инфляционные ожидания стали ниже на 0,8 п. п. – 14,6%.

Инфляционные ожидания у населения на горизонте пяти лет выросли – с 10,7% в сентябре до 12,2% в октябре.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 октября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала месяца – на 1,01%, а с начала года – на 6,1%. 

Кроме того, опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. 

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