Инфляция за период с 6 по 12 октября составила 0,11%Заметнее всего подорожали помидоры
За период с 6 по 12 октября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала месяца – на 1,01%, а с начала года – на 6,1%. Такие данные привел Росстат.
В категории продовольственных товаров заметнее всего подорожали помидоры (+4,6%) и куриные яйца (+2,4%). Прибавили в цене также свекла и бананы (+0,5%), огурцы (+0,4%), консервы для детского питания (от 0,3% до 0,7%), гречка (+0,6), куриное мясо, рыба, сосиски и сардельки (+0,5%) и поваренная соль (+0,3%). Подешевели морковь (-2%), яблоки (-1,8%), репчатый лук (-1,3%), капуста (-0,8%) и картофель (-0,3%). Снизилась стоимость сахара-песка (-0,5%), риса (-0,2%), вареных колбас и баранины (-0,1%).
В категории непродовольственных товаров выросли цены на пеленки для новорожденных (+0,9%), зубные щетки (+0,7%), зубную пасту (+0,4%), туалетное мыло и спички (+0,2%). Среди лекарств подорожали нафазолин (+0,4%), активированный уголь и левомеколь (+0,3%). На 0,2% снизились цены на валидол. Из остальных товаров изменилась стоимость смартфонов (+1,3%), детских джинсов (+0,6%), шампуней (+0,5%), женских колготок и детских футболок (+0,4%).
Кроме того, подорожало на 0,5% отопление, на 0,4% водоснабжение и на 0,3% водоотведение. Выросли цены на мойку легкового автомобиля на 0,2%, на восстановление зуба пломбой, на стрижки женские и мужские – на 0,1%.
Снизилась стоимость поездок на Черноморское побережье России (-5%), проживания в хостелах (-0,4%). Путевки в дома отдыха и пансионаты слегка подорожали – на 0,4%.
Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно.