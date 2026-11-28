В центре погоды «Фобос» сообщали, что в субботу столичный регион останется в тыловой части уходящего в Сибирь циклона, поэтому небо немного прояснится, а местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве будет –4…–7 градусов, по области –3…–8 градусов, днем в городе –2…–5, в Подмосковье –1…–6 градусов. С воскресенья инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему распогодится. На переходе осени в зиму морозы окрепнут до –5…–10 градусов, днем –2…–7 градусов.