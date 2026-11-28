Захарова: ООН нужен капитальный ремонт
Организации Объединенных Наций нужны не реформы, но капитальный ремонт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Комсомольской правды».
«Эта организация теперь уже требует не плавного реформирования, и даже, может быть, мало будет реформирования не плавного, а, так сказать, такого глобального. Уже нужен ремонт этой организации капитальный», – сказала она (цитата по ТАСС).
В сентябре главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии в совместном заявлении призвали провести реформу Совета Безопасности ООН. По их мнению, одна из причин заключается в устаревшей структуре Совбеза, которая сформировалась около 80 лет назад и не отражает современные геополитические реалии. Из-за этого он, как считают министры, не может в полной мере решать нынешние и будущие проблемы в сфере международного мира и безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в 2023 г., что реформа ООН должна быть продуктом общего консенсуса.