Реформа ООН и мир на Ближнем Востоке. Что содержит декларация БРИКС

Реформа ООН и мир на Ближнем Востоке. Что содержит декларация БРИКСУчастники объединения приняли итоговый документ саммита в Нью-Дели
12 сентября страны – участницы БРИКС приняли декларацию 18-го саммита объединения, который прошел в индийском Нью-Дели. Организация определила в документе единую позицию по военным конфликтам, актуальным угрозам и направлениям дальнейшего сотрудничества. «Ведомости» собрали главное, что оказалось в совместном заявлении государств БРИКС.
Как не допускать конфликтов
Вооруженные конфликты возможно предотвратить путем устранения их коренных причин.
БРИКС отметила поляризацию и недоверие между странами и призвала совершать глобальные действия по укреплению международного мира и безопасности.
Инструментом для предотвращения и завершения конфликтов могут быть региональные и международные организации.
Позиция по эскалации на Ближнем Востоке
Страны БРИКС обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке и призывают активизировать усилия для ее снижения. Объединение призывает обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры.
Для поддержания бесперебойного потока глобальной торговли и цепочек поставок необходима совместная работа в соответствии с международным правом.
Реформа ООН и представительство Палестины
Всеобъемлющая реформа ООН необходима. Это следует сделать с целью сделать организацию более демократичной, представительной и эффективной.
На пост генерального секретаря ООН еще не избиралась ни одна женщина, отметили в БРИКС в контексте важности повышения женского представительства на всех уровнях руководства в международных организациях.
В БРИКС призвали обеспечить представительство Палестины во всех международных организациях, в том числе полноправное членство государства в ООН.
Объединение поддерживает стремление стран Африки получить постоянное представительство в Совете Безопасности ООН.
Россия и Китай подтвердили поддержку стремления Бразилии и Индии играть более значимую роль в ООН, включая Совет Безопасности.
Санкции и платежи в нацвалютах
Объединение призвало отменить односторонние экономические и вторичные санкции, поскольку они противоречат международному праву и Уставу ООН.
Участники БРИКС считают, что санкции имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека. Речь идет о праве на развитие, здоровье и продовольственную безопасность населения.
Односторонние тарифные и нетарифные ограничения, нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО), угрожают сокращением и ростом неопределенности в мировой торговле. Также рестрикции угрожают нарушением глобальных цепочек поставок.
БРИКС продолжит создавать условия и механизмы для трансграничных платежей и использования национальных валют.
Страны объединения отметили необходимость создания более автономной страховой системы внутри группы и обсуждения вопросов наращивания потенциала в сфере перестрахования.