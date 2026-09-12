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Главная / Политика /

Реформа ООН и мир на Ближнем Востоке. Что содержит декларация БРИКС

Участники объединения приняли итоговый документ саммита в Нью-Дели
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

12 сентября страны – участницы БРИКС приняли декларацию 18-го саммита объединения, который прошел в индийском Нью-Дели. Организация определила в документе единую позицию по военным конфликтам, актуальным угрозам и направлениям дальнейшего сотрудничества. «Ведомости» собрали главное, что оказалось в совместном заявлении государств БРИКС.

Как не допускать конфликтов

  • Вооруженные конфликты возможно предотвратить путем устранения их коренных причин.

  • БРИКС отметила поляризацию и недоверие между странами и призвала совершать глобальные действия по укреплению международного мира и безопасности.

  • Инструментом для предотвращения и завершения конфликтов могут быть региональные и международные организации.

Позиция по эскалации на Ближнем Востоке

  • Страны БРИКС обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке и призывают активизировать усилия для ее снижения. Объединение призывает обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры.

  • Для поддержания бесперебойного потока глобальной торговли и цепочек поставок необходима совместная работа в соответствии с международным правом.

Реформа ООН и представительство Палестины

  • Всеобъемлющая реформа ООН необходима. Это следует сделать с целью сделать организацию более демократичной, представительной и эффективной.

  • На пост генерального секретаря ООН еще не избиралась ни одна женщина, отметили в БРИКС в контексте важности повышения женского представительства на всех уровнях руководства в международных организациях.

Чем занимается БРИКС и кто в него входит

Политика / Международные отношения

  • В БРИКС призвали обеспечить представительство Палестины во всех международных организациях, в том числе полноправное членство государства в ООН. 

  • Объединение поддерживает стремление стран Африки получить постоянное представительство в Совете Безопасности ООН.

  • Россия и Китай подтвердили поддержку стремления Бразилии и Индии играть более значимую роль в ООН, включая Совет Безопасности.

Санкции и платежи в нацвалютах

  • Объединение призвало отменить односторонние экономические и вторичные санкции, поскольку они противоречат международному праву и Уставу ООН.

  • Участники БРИКС считают, что санкции имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека. Речь идет о праве на развитие, здоровье и продовольственную безопасность населения.

  • Односторонние тарифные и нетарифные ограничения, нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО), угрожают сокращением и ростом неопределенности в мировой торговле. Также рестрикции угрожают нарушением глобальных цепочек поставок. 

  • БРИКС продолжит создавать условия и механизмы для трансграничных платежей и использования национальных валют.

  • Страны объединения отметили необходимость создания более автономной страховой системы внутри группы и обсуждения вопросов наращивания потенциала в сфере перестрахования.

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