Реформа ООН и мир на Ближнем Востоке. Что содержит декларация БРИКС

Всеобъемлющая реформа ООН необходима. Это следует сделать с целью сделать организацию более демократичной, представительной и эффективной.

На пост генерального секретаря ООН еще не избиралась ни одна женщина, отметили в БРИКС в контексте важности повышения женского представительства на всех уровнях руководства в международных организациях.