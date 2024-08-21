Чем занимается БРИКС и кто в него входит

Чем занимается БРИКС и кто в него входитИстория, участники и цели объединения
БРИКС (BRICS) – это неформальное объединение десяти стран с быстро развивающимися экономиками. Первоначально организация именовалась БРИК – по первым буквам государств-основоположников: Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China). В 2010 г. к альянсу присоединилась Южная Африка (South Africa), после чего в название добавилась буква «С».
С 2024 г. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально стали новыми членами содружества. Несмотря на различия в культурах, политических системах и экономических моделях, страны-участники нацелены на совместное развитие и укрепление позиций на мировой арене.
Сегодня на долю БРИКС приходится около трети мирового ВВП и 45% населения планеты. Входящие в него государства являются участниками таких международных структур, как G20, ООН, ВТО, Движение неприсоединения, «Группа 77», а также ряда региональных объединений.
Работу организации по очереди координирует страна, организующая саммит. Она меняется каждый год. Россия 1 января 2024 г. приняла эстафету председательства в объединении.
История создания БРИКС
Идея БРИК появилась в начале 2000-х гг. Как концепция она была предложена аналитиками Goldman Sachs, которые пришли к выводу, что экономический рост России, Китая, Бразилии и Индии окажет значительное влияние на мировую экономику в ближайшие десятилетия. Первая встреча объединения состоялась по инициативе президента России Владимира Путина на полях 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 20 сентября 2006 г. Во встрече приняли участие министры иностранных дел России, Бразилии и Китая, а также глава Минобороны Индии. Они выразили заинтересованность в расширении многостороннего сотрудничества.
Первый саммит БРИК состоялся в 2009 г. в Екатеринбурге. По его итогам лидеры государств выступили с совместным заявлением, в котором отмечалось, что «диалог и сотрудничество стран БРИК способствуют не только служению общим интересам развивающихся рыночных экономик и развивающихся стран, но и построению гармоничного мира прочного мира и общего процветания».
С самого начала целью организации было создание платформы для диалога и сотрудничества в различных сферах: торговле, инвестициях, инфраструктурных проектах, энергоэффективности и новейших технологиях, культуре.
Отношения между партнерами организации строятся на основе Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права. Принципы БРИКС – открытость, прагматизм, солидарность, внеблоковый характер и нейтральность по отношению к третьим сторонам – были согласованы странами-членами на саммите 2011 г.
Цели и задачи объединения
Сегодня организация преследует несколько ключевых целей.
Экономическое сотрудничество. Страны БРИКС стремятся к созданию устойчивой экономической среды для всех участников: в частности, развитие торговых взаимоотношений, стимулирование инвестиций и расширение инфраструктурных проектов, борьба с бедностью и социальным неравенством, увеличение объема торговли между странами-участницами. Также среди целей и задач, обозначенных в стратегии экономического партнерства – содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах для ускорения экономического роста.
Политический диалог. Страны координируют свои позиции по международным вопросам и поддерживают принцип многополярности в мире. В июле 2024 г. президент РФ Владимир Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Парламентском форуме объединения.
Социальное развитие. Участники организации работают над улучшением состояния здравоохранения, образования и социальной защиты в своих государствах. Например, страны БРИКС запустили программу по борьбе с инфекционными заболеваниями, которая включает в себя обмен данными, совместные клинические испытания и разработку новых вакцин. В 2023 г. была успешно завершена фаза испытаний новой вакцины против малярии, разработанной учеными из Индии и ЮАР. Она показала эффективность на уровне 90% и уже начала применяться в ряде африканских стран.
Научно-технологическое сотрудничество. Важное значение придается инновациям и научно-техническому прогрессу. Страны обмениваются опытом и совместно разрабатывают новые технологии. Так, в 2023 г. был открыт Международный центр исследований в области искусственного интеллекта в России, сотрудничающий с ведущими университетами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр уже запустил несколько крупных проектов, в том числе начал разработку интеллектуальных систем для здравоохранения и промышленности. По прогнозам к 2025 г. общий объем инвестиций в эту сферу превысит $10 млрд.
Структура БРИКС
Деятельность БРИКС не ограничивается ежегодными встречами лидеров государств. Внутри содружества функционирует множество рабочих групп и объединений, выполняющих задачи, поставленные на саммитах.
Внутри организации функционируют несколько советов, в том числе: Совет экспертных центров, Деловой совет и Научный совет.
Также БРИКС организует разные форумы, включая Международный муниципальный форум стран БРИКС+, Парламентский форум и Международный форум инноваций. В 2024 г. форумы БРИКС проходят в России.
Особое значение в структуре БРИКС имеют два его финансовых института: пул валютных резервов и Новый банк развития (НБР). Эти учреждения играют ключевую роль в поддержании финансовой стабильности и развитии инфраструктуры в странах-участницах.
Пул условных валютных резервов был создан для обеспечения финансовой стабильности в странах БРИКС и представляет собой своего рода резервный фонд, из которого могут быть взяты средства в случае серьезных финансовых проблем. Капитал пула составляет $100 млрд.
Новый банк развития предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах-участницах. Возглавляет его экс-президент Бразилии Дилма Руссефф.
НБР уже санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд. В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.
Эти финансовые институты были созданы как альтернатива международным экономическим структурам, таким как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, в 2015 г. был учрежден Сетевой университет БРИКС. Учебное заведение основано на базе существующих вузов стран-участниц. От России участие принимают более 10 университетов, а штаб-квартира Сетевого университета расположена в Уральском федеральном университете.
Год России в БРИКС
В 2024 г. под председательством России в БРИКС проведено более 130 мероприятий различного уровня по всем ключевым направлениям сотрудничества, в том числе состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде и расширенная сессия с участием представителей государств Глобального Юга и Востока, прошли заседания председателей верховных судов, руководителей прокурорских служб и чрезвычайных ведомств, глав космических агентств, во Владивостоке был проведен международный межпартийный форум.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, во исполнение решений Йоханнесбургского саммита БРИКС 2023 г. прорабатываются возможности создания в рамках объединения устойчивых к внешним рискам финансовых механизмов взаимных расчетов, увеличения доли национальных валют государств объединения при проведении торговых и инвестиционных операций.
22-24 октября 2024 г. в Казани состоится XVI саммит БРИКС. В июне в столице Татарстана уже приняла Игры БРИКС. Для их проведения были задействованы 12 объектов города. В мероприятии, которое включало соревнования по 25 видам спорта, приняли участие атлеты из 50 стран.