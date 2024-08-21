Чем занимается БРИКС и кто в него входит

Научно-технологическое сотрудничество. Важное значение придается инновациям и научно-техническому прогрессу. Страны обмениваются опытом и совместно разрабатывают новые технологии. Так, в 2023 г. был открыт Международный центр исследований в области искусственного интеллекта в России, сотрудничающий с ведущими университетами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр уже запустил несколько крупных проектов, в том числе начал разработку интеллектуальных систем для здравоохранения и промышленности. По прогнозам к 2025 г. общий объем инвестиций в эту сферу превысит $10 млрд.