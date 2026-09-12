Китай примет председательство в БРИКС в 2027 году
Китай примет председательство в БРИКС в следующем году и проведет 19-й саммит объединения. Об этом объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.
В этом году Индия председательствует в БРИКС. С 12 по 13 сентября в Нью-Дели проходит 18-й саммит БРИКС. На нем присутствует и российский лидер Владимир Путин, который накануне встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Reuters со ссылкой на источники писал, что БРИКС согласовала совместную декларацию за несколько часов до начала саммит в Нью-Дели. Как отметило агентство, главным испытанием для БРИКС стало согласование формулировок по ближневосточному кризису, которые устроили бы одновременно Иран и ОАЭ.