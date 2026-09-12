Китай примет председательство в БРИКС в 2027 году

Reuters со ссылкой на источники писал, что БРИКС согласовала совместную декларацию за несколько часов до начала саммит в Нью-Дели. Как отметило агентство, главным испытанием для БРИКС стало согласование формулировок по ближневосточному кризису, которые устроили бы одновременно Иран и ОАЭ.