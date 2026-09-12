БРИКС согласовала совместную декларацию перед саммитом в Нью-Дели

По мнению экспертов по внешней политике, главным испытанием для БРИКС стало согласование формулировок по ближневосточному кризису, которые устроили бы одновременно Иран и ОАЭ. Совместное заявление вряд ли окажет существенное влияние на нынешнюю геополитическую ситуацию, но продемонстрирует единство входящих в объединение развивающихся стран, выступающих против экономически болезненных мер, в том числе западных санкций. В мае министры иностранных дел стран БРИКС не смогли принять совместное заявление из-за разногласий между Тегераном и Абу-Даби.