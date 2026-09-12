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БРИКС согласовала совместную декларацию перед саммитом в Нью-Дели

Ася Султанова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

БРИКС согласовала совместную декларацию за несколько часов до начала саммит в Нью-Дели, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По мнению экспертов по внешней политике, главным испытанием для БРИКС стало согласование формулировок по ближневосточному кризису, которые устроили бы одновременно Иран и ОАЭ. Совместное заявление вряд ли окажет существенное влияние на нынешнюю геополитическую ситуацию, но продемонстрирует единство входящих в объединение развивающихся стран, выступающих против экономически болезненных мер, в том числе западных санкций. В мае министры иностранных дел стран БРИКС не смогли принять совместное заявление из-за разногласий между Тегераном и Абу-Даби.

БРИКС стремится укрепить свои позиции на международной арене, добиваясь большего влияния на формирование международных правил и реформирования Всемирного банка, МВФ и ВТО, которые некоторые участники объединения считают находящимися под влиянием Запада. На саммите присутствуют, в частности, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент ЮАР Сирил Рамафоса и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян.

Индия при этом пытается балансировать в отношениях с США, Россией, Израилем, Ираном и арабскими государствами Персидского залива, пишет издание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призывает участников БРИКС расширять торговое сотрудничество, снижать барьеры и открывать новые возможности для бизнеса. После начала войны ОАЭ, подвергшиеся ударам иранских ракет, в августе приостановили торговые и финансовые операции с Ираном.

Фото.

Что Путин и Моди увидели на выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели

Бизнес / Фото

Саммит БРИКС в Нью-Дели пройдет 12–13 сентября. На полях саммита БРИКС российский президент проведет двустороннюю встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 11 сентября Путин и Моди провели переговоры накануне саммита БРИКС.

Как подсчитали эксперты ЦИМИ ИПЭИ РАНХиГС, средний уровень исполнения приоритетных решений прошлогоднего саммита БРИКС составил 84%. Это выше среднего показателя более чем за 10 лет наблюдений, которые ведутся с 2011 г. 

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