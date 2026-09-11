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Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию, где пройдет саммит БРИКС. Об этом сообщило «РИА Новости». Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.  

Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх на авиабазе ВВС Палам недалеко от столицы.

Саммит БРИКС пройдет 11-13 сентября, президент примет участие в мероприятиях объединения. 11 сентября он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Совместно с Моди российский лидер посетит выставку «ИННОПРОМ. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС.

На полях саммита БРИКС российский президент проведет двустороннюю встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

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