Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию, где пройдет саммит БРИКС. Об этом сообщило «РИА Новости». Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.



Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх на авиабазе ВВС Палам недалеко от столицы.