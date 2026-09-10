Путин 11 сентября встретится с премьером Индии
Президент России Владимир Путин 11 сентября встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, встреча с Моди начнет серию двусторонних переговоров Путина на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
Песков сообщил, что Путин вечером вылетит в Нью-Дели. По его словам, президент продолжает готовиться к предстоящему саммиту.
Президент проведет визит в столице Индии с 11 по 13 сентября. Совместно с Моди российский лидер посетит выставку «ИННОПРОМ. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС.
Основная программа саммита пройдет 12 сентября. В ходе встречи глав государств БРИКС планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги двадцатилетнего взаимодействия в рамках стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы усиления координации участников объединения. Особое внимание будет уделено тематике реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности в международных отношениях.
На полях саммита БРИКС российский президент проведет двустороннюю встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, с аремьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.