Путин 11 сентября встретится с премьером Индии

Основная программа саммита пройдет 12 сентября. В ходе встречи глав государств БРИКС планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги двадцатилетнего взаимодействия в рамках стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы усиления координации участников объединения. Особое внимание будет уделено тематике реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности в международных отношениях.