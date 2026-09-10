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Путин вечером отправится в Нью-Дели на саммит БРИКС

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин вечером вылетит в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент продолжает готовиться к предстоящему саммиту. Песков отметил, что про программу пребывания Путина в Индии расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Целый набор двусторонних встреч и многосторонних форматов в рамках непосредственно организации БРИКС», – подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что Путин уже провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Отдельно представитель Кремля сказал о переносе встречи с правительством в связи с подготовкой к саммиту БРИКС.

8 сентября Песков анонсировал визит Путина в столицу Индии. На полях саммита 11 сентября российский президент и премьер Индии Нарендра Моди обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США. Песков отметил, что встреча будет значима для обеих сторон. Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 – 13 сентября в честь 20-летия объединения.

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