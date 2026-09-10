Путин вечером отправится в Нью-Дели на саммит БРИКС

8 сентября Песков анонсировал визит Путина в столицу Индии. На полях саммита 11 сентября российский президент и премьер Индии Нарендра Моди обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США. Песков отметил, что встреча будет значима для обеих сторон. Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом.