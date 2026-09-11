Исполнение обязательств БРИКС превысило средние показатели за десятилетие

Исследования и анализ выполнения обязательств, установленных на саммите БРИКС, проводятся с 2011 г. В основе лежит методология мониторинга и оценки деятельности неформальных организаций по соблюдению требований законодательства, которая изначально была разработана исследовательской группой G7 для мониторинга соблюдения требований G7 в 1996 г., сообщается в отчете. В 2008 г. методология была адаптирована для изучения деятельности G20, а в 2011 г. – для мониторинга БРИКС. Благодаря этому результаты исследований согласуются между различными учреждениями, членами организации и проблемами, что позволяет «сопоставлять результаты деятельности различных институтов саммита и создает основу для объективной оценки эффективности», утверждают авторы.