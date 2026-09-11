Исполнение обязательств БРИКС превысило средние показатели за десятилетие

Исполнение обязательств БРИКС превысило средние показатели за десятилетиеСтраны-участницы стали выполнять больше обязательств, что свидетельствует о зрелости объединения, считают эксперты
Средний уровень исполнения приоритетных решений прошлогоднего саммита БРИКС составил 84%, подсчитали эксперты ЦИМИ ИПЭИ РАНХиГС. Это выше среднего показателя более чем за 10 лет наблюдений, которые ведутся с 2011 г. Максимальный уровень исполнения, 100%, был зафиксирован в области борьбы с изменением климата. Сразу в трех сферах – реформирование международных финансовых институтов, развитие устойчивых цепочек поставок минералов и управление искусственным интеллектом (ИИ) – обязательства были выполнены на 95%. Наименьшие результаты наблюдаются в исполнении решений по международной торговле и региональной безопасности – 65%.
Исследование подготовлено в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, который пройдет 12–13 сентября 2026 г. Сейчас в объединение входит 10 стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия.
Всего на прошлом саммите в Рио-де-Жанейро было принято около 164 обязательств. Из них исследователи отдельно выделили восемь, выполнение которых детально анализировали. «Группа выбирает обязательства, которые отражают широту повестки дня БРИКС и приоритеты принимающей стороны саммита, при этом выбор сбалансирован таким образом, чтобы его можно было сравнить с прошлыми и будущими саммитами», – объясняют авторы.
Секрет исполнения
Значительное улучшение в доле общих исполненных решений может быть своеобразным индикатором «зрелости объединения», считает кандидат экономических наук и доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова. Прогрессу также способствует «богатый накопленный опыт институционального взаимодействия», утверждает старший научный сотрудник Центра исследований международных институтов Президентской академии Александр Игнатов. Он в том числе позволил обеспечить сравнительно быстрое включение в совместную работу новых присоединившихся к объединению стран – Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Индонезии, рассказал эксперт.
Тем не менее показатель не следует интерпретировать как выполнение 84% всех заявленных преобразований БРИКС или мировой системы управления, подчеркивает доцент Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Харина.
Методология исследования
Исследования и анализ выполнения обязательств, установленных на саммите БРИКС, проводятся с 2011 г. В основе лежит методология мониторинга и оценки деятельности неформальных организаций по соблюдению требований законодательства, которая изначально была разработана исследовательской группой G7 для мониторинга соблюдения требований G7 в 1996 г., сообщается в отчете. В 2008 г. методология была адаптирована для изучения деятельности G20, а в 2011 г. – для мониторинга БРИКС. Благодаря этому результаты исследований согласуются между различными учреждениями, членами организации и проблемами, что позволяет «сопоставлять результаты деятельности различных институтов саммита и создает основу для объективной оценки эффективности», утверждают авторы.
При подсчетах в рамках выделенных сфер каждой стране присваивают оценку -1, 0 или +1. «-1» означает несоответствие заявленному обязательству или действия, прямо противоположные заявленной цели, «0» – частичное соответствие или незавершенную работу, например инициативы, которые были запущены, но еще далеки от завершения. «+1» – полное соответствие заявленному обязательству. Каждый участник получает оценку за каждое обязательство.
Она обращает внимание, что методика подобных исследований фиксирует действия государств по реализации конкретного выбранного обязательства. «Поэтому принятие национальной стратегии, изменение законодательства, запуск программы или продвижение согласованной позиции на международной площадке уже является свидетельством выполнения обязательства, хотя достижение конечной политической цели может занять годы», – утверждает Харина.
Сферы обязательств
Максимальный уровень исполнения наблюдается в сфере борьбы с изменением климата. Страны – участницы БРИКС сохранили единство в достижении целей Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Обязательства были соблюдены на 100%, что выше среднего уровня исполнения решений объединения в данной сфере за 2011–2024 гг., составляющего 80%.
Три направления, в которых страны БРИКС показали результат 95%, – международные финансы, поставки минералов и управление ИИ – совпадают с теми областями, в которых участники объединения на данный момент наиболее заинтересованы, отмечают эксперты. Сотрудничество в этих сферах на фоне общей мировой нестабильности необходимо как залог выживания и устойчивого развития, объясняет Прикладова.
Противостояния между странами в торговой, экономической сферах связаны в том числе с ИИ, редкоземельными металлами, поэтому «странам Глобального Юга, основные представители которых являются членами БРИКС, выгодно усиливать кооперацию для защиты собственных интересов», говорит эксперт. С этим также согласилась Харина. По ее словам, странам – участницам БРИКС сейчас особенно необходимо формировать инструменты, которые обеспечат им наименьшую уязвимость перед внешними экономическими и технологическими шоками.
Среди конкретных решений и достижений в трех этих сферах можно отметить наращивание объема финансирования инвестиционных проектов Новым банком развития, в том числе за счет расширения состава участников БРИКС, рассказывает Прикладова. По ее оценкам, объем одобренных проектов превысил $35 млрд. Помимо этого в прошлом году Новый банк развития запустил Фонд цифрового суверенитета для развития инфраструктуры ИИ, который составил $5 млрд, отметила эксперт. В конце 2025 г. была также представлена платформа BRICS AI Success Hub, которая содержит около 80 проверенных кейсов применения ИИ из 30 стран.
В сфере поставки критически важных минералов решения БРИКС практически полностью совпали с национальными экономическими стратегиями ряда его участников, рассказала Харина. Государства обязались создать «более надежные, диверсифицированные и устойчивые цепочки поставок с большей локализацией переработки и добавленной стоимости в странах-производителях», перечислила она.
По линии МВФ наиболее заметным результатом стало формирование общей позиции БРИКС по 17-му Общему пересмотру квот (взнос каждой страны в МВФ, которая определяет политический вес государства, его объемы финансирования и обязательства), заявила Харина. Страны требуют, чтобы перераспределение квот отражало реальный вес развивающихся экономик и увеличивало их представительство. Однако, отметила она, выполнение обязательств БРИКС и достижение конечной реформы МВФ – это все еще разные вещи. Показатель 95% отражает активность БРИКС по реализации согласованной позиции, но не означает, что структура МВФ уже реформирована на 95%.
Решения в сфере обеспечения устойчивости поставок были выполнены на 85%, следует из доклада. Это также превышает средний показатель по направлению за 2011–2024 гг., который находится на уровне 82%. Обязательства по продовольствию и сельскому хозяйству, которые подразумевали развитие безопасности в условиях волатильности цен, перебоев с поставками и дефицита удобрений, страны-участницы выполнили на 75%.
Наименьшие результаты по исполнению обязательств, принятых на прошлом саммите, относятся к сферам торговли и региональной безопасности – всего 65%. В сфере международной торговли основным направлением сотрудничества БРИКС остается решение о поддержке и укреплении ВТО и правил организации и борьбе с протекционизмом, рассказал Игнатов. Эти обязательства выполнять гораздо сложнее, поскольку разные зарубежные партнеры продолжают активно вводить односторонние ограничительные меры, говорит он.
Что касается вопросов региональной безопасности, то в 2025 г. повестка БРИКС была сосредоточена на поддержке миротворческих усилий Африканского союза, утверждает Игнатов. По его словам, исполнение тесно связано с фактором географии: «В большинстве случаев сравнительно невысокий уровень исполнения может объясняться тем, что целевой регион не входит в число приоритетных для того или иного члена БРИКС».
Если сравнивать направления по цепочкам поставок критически важных минералов и искусственному интеллекту с торговлей и региональной безопасностью, то «первые носят более декларативный характер и связаны с реализацией национальных стратегий, а вторые требуют более конкретных решений, которые затрагивают третьи страны», резюмирует Прикладова.
Среди стран БРИКС по степени исполнительности отличились Египет и Эфиопия, которые набрали наибольшее количество баллов и выполнили обязательства на 100%. Бразилия и Китай – 94%, Иран – 88%, Россия, ЮАР, Индонезия и ОАЭ – 75%.