Страны БРИКС могут создать единую сеть нетворка для налогоплательщиков
Главы налоговых служб стран БРИКС могут уже в сентябре договориться о запуске единой сети нетворка, где налогоплательщики могут задавать вопросы и получать на них ответы. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров.
Егоров отметил, что стремительная цифровизация коммерческой деятельности создает новые вызовы для налоговых органов. При этом универсальных международных решений в этой сфере пока не существует. «Когда у нас нет многостороннего подхода, который был бы всеобъемлющим, это вызывает определенные сложности», – пояснил глава ФНС.
По его словам, каждая страна разрабатывает собственные механизмы регулирования и цифровизации налоговых процессов. Однако такие меры не всегда совпадают с подходами других государств, что со временем только усложняет взаимодействие.
Егоров считает, что результаты могли бы быть значительно лучше при наличии согласованных правил предоставления услуг и единых принципов работы инвесторов. «Первый вопрос, который мы поднимаем в этой связи, – это создание сети нетворка, в которой наши налогоплательщики могут задавать всевозможные вопросы и получать на них ответы», – сказал он.
Глава ФНС выразил надежду, что руководители налоговых ведомств стран БРИКС смогут согласовать запуск такой системы уже на встрече, запланированной на сентябрь.