Страны БРИКС могут создать единую сеть нетворка для налогоплательщиков

Егоров считает, что результаты могли бы быть значительно лучше при наличии согласованных правил предоставления услуг и единых принципов работы инвесторов. «Первый вопрос, который мы поднимаем в этой связи, – это создание сети нетворка, в которой наши налогоплательщики могут задавать всевозможные вопросы и получать на них ответы», – сказал он.