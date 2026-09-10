Песков: на саммите БРИКС будут обсуждаться варианты расчетов между странами

Многие страны БРИКС находятся в поиске вариантов обеспечения взаиморасчетов между собой при экономическом сотрудничестве, в частности создание совместных инвестиционных платформ и другие возможности. Все эти вопросы будут на повестке дня саммита объединения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.