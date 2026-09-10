Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,571-0,74%VEON-RX59,6+0,85%BLNG7,89+3,82%IMOEX2 271,31+0,32%RTSI837,25+0,32%RGBI114,02+0,35%RGBITR776,42+0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: на саммите БРИКС будут обсуждаться варианты расчетов между странами

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Многие страны БРИКС находятся в поиске вариантов обеспечения взаиморасчетов между собой при экономическом сотрудничестве, в частности создание совместных инвестиционных платформ и другие возможности. Все эти вопросы будут на повестке дня саммита объединения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами», – обратил внимание Песков.

Источники Reuters сообщили, что Индия на саммите в Нью-Дели будет настаивать на объединении цифровых валют центральных банков стран БРИКС для трансграничных платежей.

Лидеры стран БРИКС встретятся в Индии, которая председательствует в блоке в 2026 г., с 12 по 13 сентября. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, ⁠Индонезия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её