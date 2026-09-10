Песков: на саммите БРИКС будут обсуждаться варианты расчетов между странами
Многие страны БРИКС находятся в поиске вариантов обеспечения взаиморасчетов между собой при экономическом сотрудничестве, в частности создание совместных инвестиционных платформ и другие возможности. Все эти вопросы будут на повестке дня саммита объединения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами», – обратил внимание Песков.
Источники Reuters сообщили, что Индия на саммите в Нью-Дели будет настаивать на объединении цифровых валют центральных банков стран БРИКС для трансграничных платежей.
Лидеры стран БРИКС встретятся в Индии, которая председательствует в блоке в 2026 г., с 12 по 13 сентября. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).