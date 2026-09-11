Главные заявления Путина на Деловом форуме БРИКС

Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад G7 составил всего 29%. «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а "семерка" дала только 18%», – сказал он.