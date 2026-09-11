Главные заявления Путина на Деловом форуме БРИКС

Главные заявления Путина на Деловом форуме БРИКСПрезидент отметил высокий вклад стран объединения в мировой ВВП
- Об успехах БРИКС
- О попытках Запада вернуть лидерство
- О западных санкциях против России
- О российской экономике и сотрудничестве с БРИКС
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС в Нью-Дели. В ходе выступления российский лидер отметил, что более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, вклад «большой семерки» (G7) составил 29%. Президент также подчеркнул, что половина прироста мировой экономики приходится на страны БРИКС.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина на заседании Делового форума БРИКС.
Об успехах БРИКС
Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад G7 составил всего 29%. «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а "семерка" дала только 18%», – сказал он.
Президент отметил, что представительный состав участников саммита БРИКС подчеркивает растущий интерес к укреплению деловых контактов на пространстве объединения. Отдельно он подчеркнул, что в странах объединения проживает почти половина населения планеты, они обладают огромными динамичными внутренними рынками, в которых быстро происходит урбанизация.
Путин призвал укреплять бизнес-дипломатию на пространстве БРИКС. «Наша общая задача – реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов, укреплять механизм практического, делового сотрудничества, так называемой бизнес-дипломатии, чтобы компаниям, предпринимателям было проще находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и вкладывать средства в наших странах», – сказал он.
Глава российского государства сказал, что БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста, а правила объединения не навязываются извне. Страны опираются на национальные интересы в развитии торговых связей, уточнил он.
Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире.
Российский лидер подчеркнул, что инвестиционная платформа БРИКС позволит привлечь дополнительные частные средства в инфраструктуру, технологии и другие отрасли, определяющие конкурентоспособность государств объединения.
О попытках Запада вернуть лидерство
Президент сообщил, что западные конкуренты пытаются любыми путями вернуть былое лидерство. «Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне», – сказал он. В качестве примера Путин назвал прямое уничтожение объектов и трубопроводов.
Российский лидер отметил, что Запад применяет незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против стран, которые не согласны действовать в чужих интересах, а защищают свои национальные интересы. Он уточнил, что западные страны предпринимают попытки блокировать международные транспортные коридоры и захватывать морские суда.
О западных санкциях против России
Президент заявил, что более 30 000 санкций введено в отношении России, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
При этом российский лидер сказал, что страны, которые вводят антироссийские санкции, сами столкнулись с экономическим спадом. «Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику», – сказал он.
Президент отметил, что речь идет не о домыслах, а о данных статистики самих стран, претворяющих в жизнь санкционную политику.
О российской экономике и сотрудничестве с БРИКС
Путин отметил, что в российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. «В итоге, в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал он.
Глава российского государства сказал, что Россия развивает экономические отношения с надежными и предсказуемыми партнерами. Государство также укрепило национальный суверенитет и добилось позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес.
Путин добавил, что инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС. «Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов», – сказал он.
Президент сообщил о готовности России вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире, а также участвовать в совместном формировании надежных глобальных маршрутов, таких как трансарктический транспортный коридор и международный коридор «Север – Юг». По его словам, Россия также открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме.
Кроме того, Путин заявил о готовности сотрудничать со всем миром, в том числе с Западом. «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу», – отметил он.
Российский лидер напомнил, что с 2023 по 2025 г. ВВП России прибавил 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордных 2,3%.