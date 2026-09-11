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Главная / Политика /

Моди посетит Россию по приглашению Путина

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетит в Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД Индии.

Посетить РФ в рамках мероприятия главу индийского правительства пригласил президент России Владимир Путин. Даты визита будут обозначены позднее. До этого Моди и Путин провели переговоры в рамках саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Премьер Индии подарил российскому лидеру перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад. Затем они на одном лимузине отправились на выставку «ИННПРОМ. Индия».

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Индию, где проходит саммит БРИКС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, после выставки российский лидер выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума организации.

До этого Путин и Моди встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча».

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