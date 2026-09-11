Моди посетит Россию по приглашению Путина

Посетить РФ в рамках мероприятия главу индийского правительства пригласил президент России Владимир Путин. Даты визита будут обозначены позднее. До этого Моди и Путин провели переговоры в рамках саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Премьер Индии подарил российскому лидеру перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад. Затем они на одном лимузине отправились на выставку «ИННПРОМ. Индия».