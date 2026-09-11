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Моди подарил Путину переведенную на русский язык книгу «Тирукурал»

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Перед началом переговоров в Нью-Дели на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину перевод на русский язык древней книги «Тирукурал». Об этом сообщил Кремль.

«Тирукурал» был написан в Индии около 2000 лет назад поэтом и философом Тируваллуваром.

Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Индию, где пройдет саммит БРИКС. Российский лидер вместе с Моди посетит выставку «ИННОПРОМ. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума организации.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин 11 сентября в рамках мероприятия проведет несколько двусторонних встреч. Помимо Моди российский лидер планирует поговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также возможна встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Еще одна встреча пройдет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Последний раз главы государств встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча».

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