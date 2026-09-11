Моди подарил Путину переведенную на русский язык книгу «Тирукурал»

Последний раз главы государств встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча».