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Путин и Моди поехали на индийскую выставку на одном лимузине

Сергей Пахомов
Кристина Соловьева / РИА Новости
Кристина Соловьева / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди совместно поехали на одном лимузине на выставку «Иннопром. Индия» в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

По данным издания, автомобиль принадлежит главе правительства Индии. На нем установлены штандарт российского лидера и индийский флаг. До того как отправиться на выставку, Путин провел встречу с Моди. Перед началом диалога премьер-министр подарил Путину перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Индию, где проходит саммит БРИКС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, после выставки российский лидер выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума организации.

Последний раз Путин и Моди встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча».

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