Путин и Моди поехали на индийскую выставку на одном лимузине

По данным издания, автомобиль принадлежит главе правительства Индии. На нем установлены штандарт российского лидера и индийский флаг. До того как отправиться на выставку, Путин провел встречу с Моди. Перед началом диалога премьер-министр подарил Путину перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.