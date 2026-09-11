Путин отметил рост ВВП России на 10,3%
ВВП России вырос на 10,3% в период с 2023 по 2025 г., тогда как безработица снизилась до исторического минимума. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания ежегодного Делового форума БРИКС.
«С 2023 по 2025 г. ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%», – заявил российский лидер
11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они также посетили выставку «ИННОПРОМ. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, у Путина в рамках саммита БРИКС, который проходит с 11 по 13 сентября, запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, президент намеревается посетить мероприятия объединения.
12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. По данным ведомства, ВВП по итогам II квартала прибавил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство указало, что за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%. Он отметил, что это связано с планомерной работой правительства и Центробанка по поддержке структурных преобразований и укреплению устойчивости экономики.