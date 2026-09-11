Путин отметил рост ВВП России на 10,3%

12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. По данным ведомства, ВВП по итогам II квартала прибавил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство указало, что за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%. Он отметил, что это связано с планомерной работой правительства и Центробанка по поддержке структурных преобразований и укреплению устойчивости экономики.