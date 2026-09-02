Как будет складываться динамика ВВП России до конца года

Согласно майскому прогнозу социально-экономического развития министерства, показатель снизится на 1,5% по сравнению с результатом 2025 г. В прошлом году падение инвестиций в основной капитал составило 2,3%. «Очень важно, чтобы эти инвестиции шли на повышение производительности труда в экономике, на более эффективную загрузку мощностей. В целом мы говорим о том, что мы можем активно расти и расширять предложение даже, может быть, при более скромных темпах роста инвестиций в текущем периоде», – сказал Решетников.