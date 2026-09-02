Как будет складываться динамика ВВП России до конца года

Как будет складываться динамика ВВП России до конца годаМинэк повысил прогноз роста экономики по итогам 2026 года, заявил Максим Решетников
Рост ВВП в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике». По итогам семи месяцев экономика выросла на 0,6%. Одновременно с этим замедлилось снижение инвестиций в основной капитал в апреле – июне, следует из данных Росстата. Показатель сократился на 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте, за полугодие снижение составило 9,9%, сообщило статистическое ведомство.
На этом фоне Минэк пересмотрел свой прогноз по росту ВВП в текущем году, рассказал министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Вестям». По оценке министерства, экономика в 2026 г. вырастет на 0,6% вместо ожидавшихся в мае 0,4%. При этом главное – не столько точность прогноза в десятых долях процента, сколько понимание потенциала роста российской экономики на 2027–2029 гг., добавил министр.
Результаты сентябрьского макроэкономического опроса ЦБ демонстрируют обратные ожидания. Респонденты Банка России прогнозируют по итогам текущего года роста ВВП на 0,5% по сравнению с 0,6% месяцем ранее. В мае Минэкономразвития резко снизило прогноз роста ВВП в 2026 г. до 0,4% с 1,3% в прошлогодней сентябрьской версии прогноза. Показатель во II квартале текущего года увеличился на 1,3% после снижения на 0,2% в январе – марте, следует из данных Росстата.
По мнению Решетникова, текущее охлаждение является «естественным этапом экономического цикла, потому что экономика циклична». В предыдущие годы наблюдался бурный рост, который привел в качестве побочного результата к ускорению инфляции. Борьба с ней, с свою очередь, привела к дорогим кредитам и замедлению экономики, добавил министр. При этом важно, чтобы этап охлаждения не затянулся, отметил он.
Минэк также ожидает «некоторого снижения» инвестиций в 2026 г., сообщил министр.
Согласно майскому прогнозу социально-экономического развития министерства, показатель снизится на 1,5% по сравнению с результатом 2025 г. В прошлом году падение инвестиций в основной капитал составило 2,3%. «Очень важно, чтобы эти инвестиции шли на повышение производительности труда в экономике, на более эффективную загрузку мощностей. В целом мы говорим о том, что мы можем активно расти и расширять предложение даже, может быть, при более скромных темпах роста инвестиций в текущем периоде», – сказал Решетников.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минэкономразвития.
Выбытие мощностей
Рост ВВП во II квартале оказался выше ожиданий, подчеркивает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». В III квартале возможно замедление темпов роста российской экономики, полагает регулятор. При этом основная причина – временное выбытие мощностей в производстве и логистике (то есть снижение предложения товаров и услуг), а не торможение спроса, подчеркивает регулятор. «Повышенная активность в сегменте корпоративного кредитования и потребления домохозяйств в июле – августе подкрепляет вывод о том, что внутренний спрос в российской экономике продолжает расти», – указано в документе. Результаты августовских опросов бизнеса указывают на улучшение оценок экономической динамики, что дает основания рассчитывать на дальнейшее увеличение спроса и ВВП в III квартале, отмечает ЦБ.
Сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывают разовые шоки предложения, пишет регулятор. Во II квартале динамика в добыче и промежуточных отраслях обработки ухудшилась из-за простоя части НПЗ и экспортных терминалов, а сегменты платных услуг и пассажирского транспорта перестали расти по мере ухудшения доступности топлива и безопасности в ряде регионов, отмечается в бюллетене.
Согласно последнему июльскому прогнозу, регулятор ожидает, что ВВП по итогам года составит от 0 до 1%.
Что будет определять динамику ВВП до конца года
Сильные результаты II квартала наряду с ростом кредитования и устойчивым потребительским спросом действительно оправдывают некоторое повышение прогноза по экономическом росту, считает директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг. Сейчас российская экономика оказалась под давлением из-за необходимости вновь менять логистику, дополнительно этот процесс осложняет «тонкий баланс на рынке топлива», добавляет он. Удары БПЛА по производственным и логистическим объектам провоцируют шоки предложения, повышают спрос на импорт, но при этом увеличивают инвестиции на их восстановление и обеспечение безопасности, отмечает эксперт.
Экономику России стабильно «тянут вверх» потребление, а также госрасходы, при этом отрицательные инвестиции и растущий импорт оказывают обратный эффект, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Дополнительно выбытие производственных мощностей сокращает предложение, приводит к росту цен и необходимости сохранения высокой ключевой ставки, добавляет он.
По оценке главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, экономика вырастет на 0,5% в 2026 г. Это согласуется с прогнозом Минэка, отмечает он. Замедление экономики обусловлено как структурными, так и циклическими факторами, говорит Латыпов. В 2023–2024 гг. рост ВВП был экстенсивным и сопровождался привлечением свободных трудовых ресурсов: безработица снизилась до исторических минимумов, напоминает он. По мере достижения «потолка» использования свободных ресурсов, особенно трудовых, дальнейший рост ограничивается увеличением общей факторной производительности, которое заметно ниже, чем темпы роста ВВП в 2023–2024 гг., поясняет Латыпов. Циклический фактор, который повлиял на замедление экономики, – это жесткая ДКП, добавляет он.