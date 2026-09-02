Решетников назвал охлаждение экономики России естественным

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Глава государства тогда заявил, что российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно. На следующий день после заявления президента вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что экономика России пребывает в периоде управляемого охлаждения.