Решетников назвал охлаждение экономики России естественным
Охлаждение российской экономики является естественным. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Текущее такое охлаждение экономики является, в общем, естественным, наверное, этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична», – сказал он в интервью «Вестям».
Решетников отметил, что предыдущий этап показал «такой бурный рост», который привел к росту инфляции в качестве побочного результата. Концентрация на снижении инфляции привела к тому, что кредит «естественным образом поджался, и, соответственно, процентные ставки выросли, и темпы роста снизились»: «Что говорит, кстати, о нормальном характере нашей экономики».
Министр указал при этом, что важно, чтобы этап охлаждения экономики не затянулся и структурная перестройка продолжалась.
4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Глава государства тогда заявил, что российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно. На следующий день после заявления президента вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что экономика России пребывает в периоде управляемого охлаждения.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв предупреждал в комментарии «Ведомостям», что охлаждение экономики распространяется на все большее число предприятий по принципу «эффекта домино», что объясняет расхождение прогнозов правительства и фактических данных по ВВП. Широв отметил, что поддержку мог бы оказать отложенный спрос, однако для его реализации требуется более быстрое снижение ключевой ставки.