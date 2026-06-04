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Путин: РФ сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции

Ведомости

Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

«Все надо оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае. Экономика Евросоюза за последние три года выросла где-то в районе 3%. Экономика России на сколько выросла? На 10%, больше, чем в три раза» – сказал Путин.

Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отметил он. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что контуры формирующейся экономической модели России предполагают более крепкий рубль и сохранение относительно высоких процентных ставок. Министр также указал на влияние ограниченного оттока капитала из страны. По его словам, закрытие значительной части каналов вывода капитала оказывает дополнительное давление на валютный рынок и способствует укреплению национальной валюты. Решетников подчеркнул, что именно эти факторы формируют новую экономическую рамку.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а в 2027 г. – 4%.

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