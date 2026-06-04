Путин: РФ сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции

«Все надо оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае. Экономика Евросоюза за последние три года выросла где-то в районе 3%. Экономика России на сколько выросла? На 10%, больше, чем в три раза» – сказал Путин.