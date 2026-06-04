Решетников обозначил ключевые черты будущей экономической модели России
Контуры формирующейся экономической модели России предполагают более крепкий рубль и сохранение относительно высоких процентных ставок. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Есть вопросы бюджетного дефицита, и Центральный банк на это реагирует. Нам потребуется время, чтобы выйти на целевые параметры бюджетной политики», – отметил Решетников.
Министр также указал на влияние ограниченного оттока капитала из страны. По его словам, закрытие значительной части каналов вывода капитала оказывает дополнительное давление на валютный рынок и способствует укреплению национальной валюты. Решетников подчеркнул, что именно эти факторы формируют новую экономическую рамку.
Как следует из обзора «О текущей ситуации в экономике» Минэкономразвития за 3 июня, рост ВВП в апреле замедлился до 1,3% год к году после роста на 1,9% в марте. С исключением сезонного фактора ВВП упал на 0,5%. По итогам 4 месяцев экономика выросла на 0,2% год к году, сообщило министерство.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а в 2027 г. – 4%.
19 мая Bloomberg называл рубль лучшей валютой мира благодаря росту на 12% с начала квартала – курс впервые с февраля 2023 г. опускался ниже 71 руб. за доллар. Эксперты ожидают, что в июне рубль будет торговаться в диапазоне 70–73,5 руб. за доллар и 82–85 руб. за евро, но к концу года американская валюта может вернуться к 85–90 руб. на фоне дефицита бюджета и смягчения денежно-кредитной политики.