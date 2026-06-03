Минэк сообщил о росте ВВП в апреле на 1,3%

С исключением сезонного фактора ВВП упал на 0,5%. По итогам 4 месяцев экономика выросла на 0,2% год к году, сообщает министерство. По данным Росстата, промпроизводство увеличилось в апреле на 1,9% год к году. Грузооборот транспорта в апреле вырос на 9,7% после роста на 1,3% в марте. Оборот розничной торговли ускорился в апреле до 6,5% после 6,2% в марте.