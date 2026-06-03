Минэк сообщил о росте ВВП в апреле на 1,3%По итогам четырех месяцев экономика России выросла на 0,2%
Рост ВВП в апреле, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,3% год к году после роста на 1,9% в марте, следует из обзора «О текущей ситуации в экономике».
С исключением сезонного фактора ВВП упал на 0,5%. По итогам 4 месяцев экономика выросла на 0,2% год к году, сообщает министерство. По данным Росстата, промпроизводство увеличилось в апреле на 1,9% год к году. Грузооборот транспорта в апреле вырос на 9,7% после роста на 1,3% в марте. Оборот розничной торговли ускорился в апреле до 6,5% после 6,2% в марте.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а в 2027 г. – 4%.
12 мая сообщалось, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту ВВП на 2026 г., снизив его с 1,3 до 0,4%. В ведомстве тогда подчеркивали, что на всем прогнозном горизонте сохраняют положительные темпы роста, хотя в отдельные месяцы и кварталы возможны отрицательные показатели.
В Минэке поясняли, что при составлении прогноза учитывалось сразу несколько существенных изменений, произошедших после публикации сентябрьской версии. В их числе изменения сырьевой конъюнктуры и изменение прогноза ЦБ по ключевой ставке.
15 мая президент РФ Владимир Путин заявлял, что последние решения правительства в экономической сфере начали приносить результат. Он обратил внимание на рост ВВП в марте на 1,8%, увеличение оптовой торговли на 8%, розничной торговли – на 6,2%, а также на сохранение безработицы на минимальном уровне в 2,2%.